Mesto Košice prerozdelí 22.000 eur na podporu dobrovoľníckych aktivít

Košice 29. januára (TASR) – Mesto Košice vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí na projekty zamerané na poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva na tento rok. Celkovo prerozdelí 22.000 eur, pričom maximálna výška dotácie je 1500 eur. Magistrát o tom informuje na svojej webovej stránke.



Cieľom výzvy je podporiť organizované skupiny aj jednotlivcov pri realizácii dobrovoľníckych aktivít na území mesta, a to aj v súvislosti s obmedzeniami ich realizácie pre pandémiu.



Výzva je zameraná na podporu činnosti klientsky orientovaných mimovládnych organizácií a osôb pri poskytovaní služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže, ktoré pôsobia na území mesta, "s cieľom vytvárať, respektíve prevádzkovať a rozširovať vytvorené online systémy poskytovania informácií a poradenstva o možnostiach dobrovoľníctva mládeže, overovať ich funkčnosť a priebežne ich aktualizovať".



Medzi cieľové skupiny výzvy patria mladí ľudia, neorganizovaná mládež a mládežnícki dobrovoľníci. Zapojiť do nej sa môžu aj koordinátori mládežníckych dobrovoľníkov, mládežnícki vedúci a pracovníci s mládežou, ktorí pracujú v oblasti dobrovoľníctva mládeže s nedostatkom príležitostí, ako aj organizácie, ktoré sú prijímateľmi mládežníckej dobrovoľníckej činnosti.



"Výzva je určená aj pre zástupcov subjektov aktívne zapojených do prijímania a vysielania mládežníckych dobrovoľníkov, aktérov mládežníckej politiky na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni. Takisto ju môže využiť aj široká verejnosť, ako napríklad účastníci dobrovoľníckych, informačných, konzultačných a propagačných aktivít," dodáva mesto.



Podľa viceprimátorky Lucie Gurbáľovej Košice ako držiteľ titulu Európske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019 aj týmto spôsobom pokračujú v podpore dobrovoľníckych aktivít, ktoré sa u obyvateľov stretávajú s veľmi dobrým ohlasom.



Uvedenú dotáciu poskytnú výlučne na základe písomnej žiadosti doručenej mestu. Predkladať ju možno do 18. februára, pričom posledný možný termín realizácie projektu je 31. december. Vzor žiadosti, ako aj bližšie informácie, sú zverejnené na webovej stránke mesta.