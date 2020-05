Mesto Košice prerozdelilo dotácie pre športové kluby

Košice 28. mája (TASR) – Mesto Košice nebude škrtať financie na podporu športu, mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom štvrtkovom rokovaní schválilo prerozdelenie tohtoročných dotácií v rámci koncepcie jeho rozvoja, zrušilo aj niektoré administratívne povinnosti. Na podporu športu pôjde plánovaných 1,1 milióna eur.



Podľa magistrátu je v košických športových kluboch, medzi ktoré vo štvrtok prerozdelili celkovo 664.000 eur, zaregistrovaných takmer 6800 detí a mládežníkov. Čo sa týka Fondu mládežníckeho športu, na tie kolektívne pôjde dokopy 170.800 eur. Najviac dostanú basketbalistky z Young Angels Academy, a to takmer 22.000 eur, a približne po 20.000 eur dostanú vodnopólisti ŠK Hornets Košice či Hokejový Club Košice. Na individuálne športy vyčlenili celkovo 186.900 eur, pričom najviac dostane Športový klub polície Košice - plávanie, a to okolo 13.600 eur. Sumu 11.670 eur pridelili Tenisovému klub Mladosť Košice. Na podporu mládežníckeho futbalu vyčlenilo MsZ spolu 230.000 eur. Pre Fond športových aktivít poslanci odobrili 76.700 eur.



Po novom už športové kluby nebudú musieť pre získanie dotácií dokladovať desaťpercentné spolufinancovanie z vlastných zdrojov. „Okrem toho sa do budúcna rušia niektoré administratívne povinnosti, najmä predkladať výpis z centrálneho registra exekúcií, potvrdenia konkurzného súdu či predkladať výpis z registra trestov,“ uviedlo mesto v návrhu, ktorý MsZ odobrilo. Mesto zároveň môže požadovať od príjemcu dotácie, aby finančné prostriedky z dotácie viedol na takzvanom transparentnom účte.



Lehota na vyúčtovanie dotácií je do 90 dní od realizácie projektu, najneskôr však do 31. decembra tohto roka.