Mesto Košice prijalo návratnú finančnú pomoc od vlády

Košice 1. júla (TASR) – Mesto Košice prijalo bezúročnú návratnú finančnú pomoc od vlády SR vo výške takmer 12 miliónov eur. Na svojom štvrtkovom rokovaní to schválilo mestské zastupiteľstvo (MsZ). Z uvedenej sumy plánuje v tomto roku čerpať 8,72 milióna eur, zvyšok v ďalšom roku.



Prvá splátka v sume viac ako 1,19 milióna eur má byť uhradená v roku 2024, posledná v roku 2033.



Aj v súvislosti s uvedenou pôžičkou MsZ odobrilo 4. zmenu programového rozpočtu. „V rámci dopravy ide najväčšia položka do Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) v sume takmer 3,7 milióna eur, kde sa zároveň snažíme uhradiť straty z minulých období, ktoré súvisia s pandemickými opatreniami,“ povedal primátor Jaroslav Polaček. Suma 2,6 milióna eur má ísť na nákup pozemkov v priestore bývalého Všešportového areálu, kde má vyrásť multifunkčná športová hala pre loptové hry. Viac peňazí má ísť aj do opráv ciest a chodníkov. Peniaze tiež vyčlenili napríklad na rekonštrukciu električkovej trate na ulici Alejová a na obratisko na Važeckej, financovanie technickej infraštruktúry veterinárnej asanácie v Haniske či opravu Hrajúcej fontány.



Do zmeny rozpočtu zahrnuli aj odklad splátok istiny a predĺženie lehoty splatnosti v súvislosti s návratnou finančnou výpomocou z rezortu financií z roku 2014. Košice o to požiadali pre problémy súvisiace s pandémiou, vláda to odobrila v máji. Z celkovej sumy 20 miliónov mesto do konca minulého roka splatilo 6,8 milióna eur. Odkladom splátok o 24 mesiacov sa splátky z roku 2021 a 2022 posunú na roky 2023 a 2024, posledná splátka má byť v roku 2027. V tomto roku ide o odklad splátky vo výške 2,2 milióna eur.



V súvislosti s bezúročnou pôžičkou a odkladom splátok niektorí poslanci vyjadrili obavy, či mesto v nasledujúcich rokoch bude schopné splácať všetky doterajšie pôžičky vrátane tých nových.