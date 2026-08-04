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Košice pripomínajú povinnosti o ochrane pred vznikom požiarov
Nefajčite v lese, neodhadzujte nedopalky cigariet na zem a nenechávajte v lese sklenené fľaše či črepy upozornil riaditeľ Mestských lesov.
Autor TASR
Košice 4. augusta (TASR) - Mesto Košice pripomína povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi v súvislosti s vyhlásením času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Týka sa to pozemkov s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I - Košice IV. Vyhlásilo ho Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach a platné je až do odvolania. Mesto o tom informuje na webovej stránke.
Ako uvádza, fyzickým a právnickým osobám sa zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, zakazuje sa fajčiť a používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a takisto je zakázané zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Vlastníci, správcovia a užívatelia alebo obhospodarovatelia lesov a lesných pozemkov sú podľa magistrátu povinní zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, a to predovšetkým v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase podľa vypracovaného časového harmonogramu. V prípade spozorovania požiaru je potrebné ho nahlásiť na číslach 112, 150 alebo 159.
Mestské lesy Košice prosia návštevníkov, aby boli počas návštevy zodpovední a dodržiavali základné pravidlá. V mestských lesoch platí prísny zákaz zakladania ohňa.
„Nefajčite v lese, neodhadzujte nedopalky cigariet na zem a nenechávajte v lese sklenené fľaše či črepy. Na priamom slnku fungujú ako lupa a môžu zapáliť suchú trávu či hrabanku,“ upozornil riaditeľ Mestských lesov Košice František Beli s tým, aby návštevníci nevchádzali vozidlami na lesné cesty a do porastov, pretože horúci výfuk alebo katalyzátor môže pri kontakte so suchým porastom spôsobiť požiar.
Ako uvádza, fyzickým a právnickým osobám sa zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, zakazuje sa fajčiť a používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a takisto je zakázané zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Vlastníci, správcovia a užívatelia alebo obhospodarovatelia lesov a lesných pozemkov sú podľa magistrátu povinní zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, a to predovšetkým v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase podľa vypracovaného časového harmonogramu. V prípade spozorovania požiaru je potrebné ho nahlásiť na číslach 112, 150 alebo 159.
Mestské lesy Košice prosia návštevníkov, aby boli počas návštevy zodpovední a dodržiavali základné pravidlá. V mestských lesoch platí prísny zákaz zakladania ohňa.
„Nefajčite v lese, neodhadzujte nedopalky cigariet na zem a nenechávajte v lese sklenené fľaše či črepy. Na priamom slnku fungujú ako lupa a môžu zapáliť suchú trávu či hrabanku,“ upozornil riaditeľ Mestských lesov Košice František Beli s tým, aby návštevníci nevchádzali vozidlami na lesné cesty a do porastov, pretože horúci výfuk alebo katalyzátor môže pri kontakte so suchým porastom spôsobiť požiar.