Mesto Košice testuje značenia priechodov pre chodcov cestnými páskami

Košice 22. mája (TASR) - Mesto Košice testuje nový spôsob značenia priechodov pre chodcov. Ide o aplikáciu cestnej pásky. V rámci pilotného projektu ju použili na troch priechodoch v centre mesta, a to na uliciach Bačíkova a Továrenská. Informuje o tom mesto na sociálnej sieti.



"Cieľom je znížiť frekvenciu obnovy vodorovného dopravného značenia, znížiť náklady na dopravné značenie, ako aj zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky," uvádza magistrát s tým, že počas leta bude vyhodnocovať funkčnosť a odolnosť nového spôsobu značenia. Ak sa osvedčí, na jeseň by chceli cestné pásky aplikovať na ďalších frekventovaných úsekoch ciest, a to primárne v centre mesta.



Cestná páska je podľa magistrátu určená na vodorovné dopravné značenie na frekventovaných úsekoch ciest, rýchlostných cestách a priechodoch pre chodcov a cyklistov. Jej životnosť má byť šesťkrát vyššia oproti použitiu farby, ktorou mesto obnovuje vodorovné značenie. "Zachováva si stály nočný a denný jas, vysokú odrazivosť a odolnosť proti šmyku aj v zlých poveternostných podmienkach," dodáva mesto, podľa ktorého tento spôsob realizácie vodorovného dopravného značenia bežne používajú v Nemecku, vo Francúzsku, v Belgicku či Holandsku.