KOŠIČANIA, POZOR: Mesto upozorňuje na zmenu organizácie dopravy

Košice 24. novembra (TASR) - Mesto Košice upozorňuje na zmenu organizácie dopravy na frekventovanej križovatke ulíc Gorkého - Hviezdoslavova - Masarykova - Tyršovo Nábrežie pri Jumbo centre, ku ktorej dôjde od soboty (25. 11.). Cieľom je zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, priniesť upokojenie dopravy a sprehľadniť situáciu v tejto križovatke.



"Premávka na križovatke pri Jumbo centre bude vedená ako na bežnom kruhovom objazde. Vodiči idúci z Gorkého a Štefánikovej ulice budú musieť dať pri vstupe do križovatky prednosť vozidlám, ktoré sa už budú nachádzať na kruhovom objazde," upozorňuje s tým, že ďalšia zmena v dopravnom značení čaká vodičov na Strojárenskej ulici pri výjazde na hlavnú cestu, kde bude od soboty povolené už len odbočenie vpravo.



Mesto v súvislosti so zmenami žiada vodičov, aby sledovali a rešpektovali nové dopravné značenie a boli pri prejazde križovatkou obozretní a disciplinovaní.



K zvýšeniu bezpečnosti má prispieť upravený tvar a veľkosť stredového ostrovčeka s rozšírením priestoru pre chodcov, ktorý je tiež ohraničený červeno-bielymi plastovými obrubníkmi. Po novom sú priechody pre chodcov v tomto mieste kratšie a kolmé cez dva jazdné pruhy. Doplnili na nich aj prvky pre nevidiacich.



"Bezpečnejšie by sa chodci mali cítiť aj na priechode pre chodcov na Hviezdoslavovej ulici. Pri odbočovaní z Gorkého na Hviezdoslavovu ulicu vodičov spomalí 'šikana' (brzdiaca zákruta) vytvorená z plastových červeno-bielych obrubníkov. Touto úpravou sa zároveň rozšíri chodník a skrátia sa priechody pre chodcov," dodáva mesto.



Zmeny dopravného značenia odsúhlasil ešte koncom októbra Krajský dopravný inšpektorát v Košiciach. Mesto pri ich realizácii spolupracovalo s iniciatívou Čas spomaliť, ktorá pred rokom práve na tento účel získala grant vo výške 25.000 dolárov od americkej nadácie Bloomberg Philanthropies. Podmienkou udelenia grantu bolo, aby sa projekt dopravného značenia stihol zrealizovať do konca tohto roka. Mesto Košice preinvestovalo pri zmenách a úpravách vodorovného, zvislého dopravného značenia a bezbariérových a stavebných úpravách približne 50.000 eur.



V budúcom roku, po získaní stavebného povolenia a stavebných úpravách, sa má z križovatky pri Jumbo centre postupne stať funkčná okružná križovatka (kruhový objazd). To si bude vyžadovať vybúranie existujúceho chodníka pre chodcov zo smeru Štefánikovej ulice za účelom vytvorenia dvoch jazdných pruhov v celej okružnej križovatke, vybudovanie nového chodníka pre chodcov, odsunutie priechodov pre chodcov do polohy vyhovujúcej platným normám, ako aj ďalšie doplnenie dopravného značenia.



Mesto Košice považuje uvedenú križovatku za problémovú. Na základe sčítania dopravy ňou za 12 hodín prejde 779 autobusov a 25.423 osobných áut, v úseku Gorkého - Hviezdoslavova - Továrenská je to 4523 chodcov a 214 bicyklov a kolobežiek. Pri februárovej tragickej nehode v uvedenej lokalite prišli o život traja ľudia, z toho dve chodkyne.