Mesto Košice uspelo so zelenými projektmi za 2,4 milióna eur

Košice 30. marca (TASR) – Mesto Košice získalo 2,3 milióna eur z eurofondov na investície do budovania zelenej infraštruktúry. Celkovo štyri schválené žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie zelených striech, dažďových záhrad, revitalizáciu parkov a obnovu vnútroblokov na sídliskách bude z vlastných zdrojov spolufinancovať sumou ďalších zhruba 120.000 eur.



Hlavným cieľom podporených projektov je prispôsobiť mestské prostredie zmene klímy, zlepšiť ovzdušie, skvalitniť život obyvateľov a návštevníkov mesta či zatraktívniť vybrané lokality.



Nevyužívaný priestor na Čínskej ulici na Sídlisku Ťahanovce sa má zmeniť na oddychovú zónu. „V pláne sú parkové úpravy, záhony, lavičky, herné prvky aj drobná architektúra. Tú budú tvoriť vynovené schodiská spojené gabionovými múrikmi, ktoré poskytnú aj možnosť na sedenie. K dispozícii bude bezbariérový prístup, vymení sa aj nevyhovujúce verejné osvetlenie,“ uvádza mesto.



Na Sídlisku KVP je naplánovaná regenerácia vnútrobloku Jasuschova - Bauerova. Hlavným zámerom je oživiť a zatraktívniť tento priestor a vytvoriť celoročnú oddychovú zónu s dôrazom na voľnočasové aktivity detí a rekreačný šport.



Zmenou má prejsť aj vnútroblokový priestor ulíc Turgenevova a Lomonosovova v mestskej časti Juh. Okrem iného pribudnú nové dreviny, dažďové záhony, komunitná záhrada či detské ihriská a športoviská.



Celková výška investície na regeneráciu uvedených vnútroblokov v troch mestských častiach predstavuje približne 1,2 milióna eur.



Zelenší bude po novom aj magistrát. „Na budovu sa nainštalujú zelené strechy, schody a stena, ktoré majú vodozádržnú funkciu. Budú zachytávať dažďovú vodu, zabránia jej odtoku do kanalizácie, čím sa zlepší kvalita ovzdušia. Projekt počíta aj so sadovými úpravami a rozšírením zelene,“ informuje mesto s tým, že celkové náklady na tento projekt predstavujú viac ako 578.000 eur.



Investícia vo výške 510.000 eur má smerovať do areálu Materskej školy Kalinovská v mestskej časti Dargovských hrdinov. V areáli vzniknú tri dažďové záhrady, ktoré budú mať aj edukačnú funkciu. Zrevitalizuje sa zeleň, nepriepustné plochy sa vymenia za priepustné a pribudnú tiež vegetačné plochy na strechách materskej školy.



Na takzvanej Furči okrem toho zrevitalizujú aj park na Lidickom námestí približne za 157.000 eur, projekt počíta aj so zriadením kynologického ihriska na tréning psov.