Mesto Košice uzavrelo zmluvu na analýzu v súvislosti s počtom MČ

Košice 24. mája (TASR) - Mesto Košice v uplynulých dňoch uzavrelo zmluvu o dielo s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského a Ekonomickou univerzitou v Bratislave na vypracovanie analýzy v súvislosti s počtom mestských častí (MČ) a riadením samosprávy. Za necelých 180.000 eur s DPH ju majú spracovať do 13 mesiacov. Vyplýva to zo zmluvy, ktorá je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.



Predmetom zmluvy je zrealizovať dielo „Spracovanie strategického dokumentu efektívneho riadenia samosprávy mesta Košice vrátane odbornej analýzy, návrhu nového modelu riadenia a posúdenia dopadov jeho zavedenia“.



Obsahovať má minimálne tri hlavné časti, pričom analýza aktuálneho stavu má byť hotová do piatich mesiacov, návrh optimálneho modelu do 11 mesiacov a časť nazvaná ako komunikácia so zástupcami samosprávy mesta Košice do 13 mesiacov. Jednotlivé časti zahŕňajú napríklad aj analýzu ekonomickej náročnosti a kvality výkonu kompetencií v existujúcom modeli usporiadania, analýzu transparentnosti a spravodlivosti vo financovaní vo výkone kompetencií v jednotlivých MČ, definovanie benefitov vyplývajúcich z návrhov optimálneho modelu či zabezpečenie odbornej oponentúry návrhu.



Primátor Jaroslav Polaček pripomenul, že mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou súhlasilo s vypracovaním analýzy, ako by mali byť Košice v budúcnosti riadené. Mesto na ňu získalo finančné krytie z eurofondov. „Hľadáme odpoveď, koľko MČ alebo či vôbec MČ v meste Košice treba na to, aby bolo čo najefektívnejšie riadené. Očakávam, že táto vysoko odborná analýza bude dobrým základom a predpokladom nielen ako správne a dobre spravovať mesto Košice, ale mohli by z toho byť aj východiská, ako správne a dobre riadiť slovenskú samosprávu,“ povedal pre TASR.



V Košiciach sa po rokoch opäť diskutuje o počte MČ, ktorých je v súčasnosti 22. Odprezentovaných bolo už viacero modelov, ktoré hovoria o znížení počtu MČ či o takzvanom nulovom variante. Niektorí poslanci kritizujú, že sa analýzou zámerne naťahuje čas tak, aby nový model s nižším počtom MČ nezačal platiť už od nasledujúceho volebného obdobia.