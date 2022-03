Mesto Košice vyčlenilo na pomoc utečencom z Ukrajiny 200.000 eur

Košice 2. marca (TASR) – Spolu 200.000 eur vyčlenilo mesto Košice zo svojho rezervného fondu na pomoc utečencom z Ukrajiny. Polovica z toho je v rámci dotačnej schémy určená pre organizácie zabezpečujúce pomoc pre obyvateľov Ukrajiny utekajúcich pred vojnou. Druhá polovica je vyčlenená na humanitárnu materiálovú výpomoc pre partnerské mesto Užhorod. Schválili to mestskí poslanci na svojom stredajšom mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ). Zároveň prijali vyhlásenie, v ktorom odsudzujú vojenskú agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine.



O dotáciu z určeného balíka peňazí v maximálnej výške 10.000 eur, a to bez spoluúčasti, sa môžu uchádzať mimovládne neziskové organizácie a iné právnické osoby, ktoré organizujú a zabezpečujú pomoc utečencom z Ukrajiny výlučne na území Košíc. Svojimi projektmi sa môžu do výzvy prihlásiť cez webovú stránku srdcevmeste.sk.



Čo sa týka pomoci Užhorodu, kam prichádzajú utečenci smerujúci na Slovensko, Košice by mali na základe žiadosti vedenia tohto mesta zabezpečiť napríklad postele, spacie vaky či trvanlivé potraviny. „Naším cieľom je postupne nakupovať všetko to, čo Užhorod ako partnerské mesto potrebuje. Pravdepodobne to urobíme na dve etapy – prvých 50.000 eur s požiadavkami, ktoré sú aktuálne teraz, a možno o týždeň budú požiadavky aktualizované a opäť budeme zasielať pomoc,“ povedal pre TASR primátor Jaroslav Polaček.



MsZ zároveň odsúhlasilo vyhlásenie dobrovoľnej zbierky s názvom Pomoc pre partnerské mesto Užhorod v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Finančné prostriedky môže verejnosť posielať prostredníctvom transparentného účtu SK56 0900 0000 0051 6742 4414, zbierka má trvať do konca apríla.



Poslanci tiež prijali deklaratívne vyhlásenie, ktorým mesto okrem iného odmieta a odsudzuje vojenskú agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine, vyjadruje plnú podporu a solidaritu občanom Ukrajiny a plne podporuje snahy o mierové riešenie vojenského konfliktu.