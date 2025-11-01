< sekcia Regióny
Mesto Košice vyhlásilo dobročinnú zbierku Jesenné Topánkobranie
Autor TASR
Košice 1. novembra (TASR) - Mesto Košice vyhlásilo dobročinnú zbierku Jesenné Topánkobranie pre charitatívne organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom bez domova a rodinám v ťažkej životnej situácii. Od pondelka (3. 11.) do piatka (7. 11.) vždy od 8.00 do 17.00 h bude možné darovať prechodné a zimné topánky pre dospelých aj deti, plachty, deky a uteráky. Pomôžu tým počas chladných dní tým, ktorí si nemôžu dovoliť nákup zimného oblečenia či topánok. TASR o tom informoval hovorca mesta Dušan Tokarčík.
Ľudia môžu podľa jeho slov veci priniesť na Magistrát mesta Košice na Triede SNP 48/A. „Od pondelka až do piatka bude od 8.00 do 10.00 h za bočným vchodom magistrátu v bývalej kaviarni pri vchode do Košickej kantíny čakať ľudí zamestnanec mesta, ktorý preberie topánky alebo ošatenie,“ povedal Tokarčík.
Ak prídu ľudia na magistrát v čase medzi 10.00 a 17.00 h, stačí zavolať na telefónne číslo 0918 937 370 a zamestnanec mesta príde prevziať to, čo prinesú. Magistrát vyzýva všetkých záujemcov, ktorí chcú pomôcť, aby prinesené veci boli v dobrom a funkčnom stave. Ideálne by bolo, ak budú topánky zviazané šnúrkami a pri detských modeloch spojené suchým zipsom.
