Mesto Košice vyhodnocuje pripomienky ku konceptu nového územného plánu

Košice 28. júla (TASR) – Košický magistrát aktuálne pracuje na vyhodnotení pripomienok ku konceptu nového územného plánu Košíc a príprave súborného stanoviska za mesto. Pre TASR to uviedol zástupca hlavného architekta mesta Košice Martin Jerguš.



„Cieľom týchto dokumentov je jasne definovať pre spracovateľa územného plánu, ako má pripraviť ďalšiu etapu s názvom Návrh, ktorá sa už nerobí variantne a má mať zapracované všetky pripomienky, ktoré je možné akceptovať. Na spracovanie Návrhu majú riešitelia deväť mesiacov od termínu, keď im odovzdáme pokyny vo forme súborného stanoviska,“ spresnil.



Návrh bude po dokončení a odovzdaní mestu opäť zverejnený na pripomienkovanie. Jerguš predpokladá, že by sa tak mohlo stať na budúci rok v septembri. „Pripomienky sa vyhodnotia, a ak nebudú zásadné, a ich zapracovaním sa dosiahne všeobecný súhlas s Návrhom, môže byť nový územný plán predložený na schválenie mestskému zastupiteľstvu už v roku 2021,“ dodal.



Koncept nového územného plánu Košíc mohla od vlaňajšieho apríla do 30. septembra 2018 pripomienkovať aj verejnosť, termín uzávierky bol dvakrát predĺžený. Mesto zaevidovalo viac ako 600 pripomienok. Koncept riešenia bol vypracovaný v dvoch variantoch. Kým jeden zobrazoval mesto so súčasným počtom obyvateľom, čo je približne 240.000 ľudí, druhý predstavoval podobu mesta v prípade, ak by počet obyvateľov narástol na 300.000.