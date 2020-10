Mesto Košice začína s opravami chodníkov takmer za 1,5 milióna eur

Košice 26. októbra (TASR) – V týchto dňoch sa v košických mestských častiach (MČ) začína rozsiahla rekonštrukcia chodníkov za necelých 1,5 milióna eur. Obnoviť plánujú celkovú plochu 30.000 štvorcových metrov. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.



Nový asfaltový koberec a obrubníky dostane v najbližších dňoch 60 chodníkov v MČ Staré Mesto, Sever, Juh, Nad jazerom, Dargovských hrdinov, Západ a sídlisko Ťahanovce. Najkritickejšie úseky podľa magistrátu vybrali zamestnanci referátu dopravy mesta Košice, na základe podnetov občanov mesta a MČ.



Podľa mesta ide o najrozsiahlejšiu jednorazovú rekonštrukciu chodníkov v doterajšej histórii mesta. Primátor Jaroslav Polaček pripomenul, že ich doterajší stav spôsoboval problémy najmä dôchodcom, občanom so zníženou schopnosťou pohybu či rodičom s kočíkmi. „Keďže z pohľadu životnosti je výhodnejšie opravovať súvislé časti chodníkov, rozhodli sme sa ich realizovať týmto spôsobom. Nový asfaltový koberec dostanú chodníky, ktoré každý deň užívajú tisíce obyvateľov mesta. Ešte nikdy nevyčlenilo mesto Košice na rekonštrukcie chodníkov také veľké množstvo financií, ako je to teraz,“ povedal s tým, že mnohé neboli opravené aj niekoľko desiatok rokov.



Mesto v lete vyhlásilo verejné súťaže na stavebné úpravy chodníkov vo všetkých siedmych veľkých MČ, v ktorých má na starosti ich údržbu. Podľa jeho vedenia vďaka transparentným verejným obstarávaniam v každej súťaži ušetrili finančné prostriedky. Napríklad v MČ Nad jazerom ponúkla víťazná spoločnosť približne o 21 percent nižšiu cenu, ako bola predpokladaná hodnota zákazky. Ako dodal Polaček, tisíce eur ušetrených vďaka verejnému obstarávaniu onedlho opätovne investujú do rekonštrukcie ďalších chodníkov v meste.