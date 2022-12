Mesto Košice začne rok 2023 v rozpočtovom provizóriu

Košice 13. decembra (TASR) - Mesto Košice sa pridá k samosprávam, ktoré začnú rok 2023 v rozpočtovom provizóriu. Magistrát to zdôvodňuje doposiaľ neschváleným štátnym rozpočtom a od neho sa odvíjajúcej výšky podielových daní pre mestá a obce.



"Je problematické zostavovať rozpočet vo finančnej neistote, keď je dvojciferná miera inflácie a v energetickej kríze kolíšu ceny energií," uviedlo mesto s tým, že jasné nie sú ani podrobnosti kompenzačného mechanizmu týkajúce sa daňového bonusu. Pripomína tiež, že samosprávy budú musieť vynakladať ďalšie milióny eur na výdavky súvisiace s novými legislatívnymi zmenami, a to napríklad v oblasti odpadového hospodárstva alebo povinnej valorizácie miezd vo verejnej sfére, ktoré určil štát.



Čo sa týka mestských častí (MČ), tie dostanú z mesta v januári 2023 sumu vo výške 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2022. "Mesto v čase provizória musí strážiť svoje výdavky a tieto nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 z celkových výdavkov schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka," dodáva.



Košice boli v rozpočtovom provizóriu za uplynulé dve volebné obdobia vždy v nasledujúcom roku po komunálnych voľbách, teda v roku 2015 a v roku 2019. V oboch prípadoch trvalo provizórium jeden mesiac, rozpočet bol následne schválený vo februári. O budúcoročnom rozpočte by košické mestské zastupiteľstvo malo rokovať rovnako vo februári.