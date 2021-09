Vyše stotisíc eur získali Košice na zlepšenie vzdelávania v IT oblasti

Košice 6. septembra (TASR) – Mesto Košice získalo z eurofondov viac ako 100.000 eur na zlepšenie vzdelávania v oblasti informačných technológií. Okrem vzniku interaktívnej učebne v Kulturparku by na základných školách (ZŠ) mali pribudnúť učebné stavebnice. Mesto o tom informuje na svojej webovej stránke.



Košice sa do projektu s názvom Zvyšovanie úrovne vzdelania v IT oblasti žiakov ZŠ a stredných škôl (SŠ) na oboch stranách hranice zapojili spolu so svojím maďarským partnerom Észak-Magyarországi Informatikai Management Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Cieľom je zvýšiť záujem o IT a zlepšiť digitálne zručnosti študentov v Košickom samosprávnom kraji (KSK) a Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župe. Celkové výdavky projektu majú dosiahnuť viac ako 340.000 eur, pričom 85 percent je financovaných zo zdrojov Európskej únie. Pre Košice je určených 126.000 eur, z toho tvoria vlastné zdroje mesta okolo 30.000 eur.



"V rámci projektu sa interaktívna učebňa v košickom Kulturparku zariadila vhodnou technikou pre študentov ZŠ a SŠ, ktorá ich inovatívnou formou zavedie do sveta informačných technológií," uvádza magistrát s tým, že rozvojom IT zručností sa má povzbudiť aj ich záujem o technologické a automatizačné procesy. "Zároveň budú priestory interaktívnej učebne ponúknuté profesionálnym lektorom, ktorí pôsobia v oblasti IT LEGO vzdelávania v Košiciach a jeho zdrojov na to, aby v nich mohli organizovať semináre pre učiteľov a malé a stredné podniky. Ich cieľom bude zlepšenie vzdelávania, ktoré bude odrážať potreby podnikov," dodáva magistrát.



Uskutočniť sa majú aj cezhraničné školské súťaže, ktoré majú pomôcť k zlepšeniu vedomostí žiakov v oblasti IT robotiky, chystajú aj robotický letný tábor. Pre žiakov košických ZŠ majú tiež nakúpiť učebné súpravy LEGO.



Mesto pripomína, že IT spoločnosti v Košiciach zamestnávajú takmer 10.000 ľudí, pričom dopyt po absolventoch vysokých a SŠ s vedomosťami a zručnosťami z oblasti IT je stále vysoký. "Počet IT podnikov po oboch stranách spoločnej hranice je dosť vysoký, no napriek tomu v oboch regiónoch dominuje výrazný 'únik mozgov', ktorý je zapríčinený aj slabými väzbami medzi študentmi a potenciálnymi zamestnávateľmi v regiónoch. Projekt, do ktorého sa zapájame, má veľký potenciál, aby sme to zmenili a do budúcnosti zlepšili digitálnu gramotnosť u mladých ľudí," povedal zástupca riaditeľa magistrátu a vedúci oddelenia strategického rozvoja Richard Dlhý. Podľa neho to pomôže celej spoločnosti a zlepší sa aj ich uplatnenie na trhu práce v Košiciach.