Košice 8. apríla (TASR) - Mesto Košice získalo stavebné povolenie na modernizáciu kompostárne v Bernátovciach pri Košiciach. Po jej realizácii by mala mať vyššiu kapacitu a mala by tiež pribudnúť možnosť spracovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). Mesto o tom informuje na svojej webovej stránke.



Kompostáreň dokáže v súčasnosti spracovať 6000 ton biologicky rozložiteľného odpadu, ako je tráva, konáre, lístie a zemina. Kapacita by sa mala zvýšiť na 8000 ton BRKO. Okrem toho má dôjsť aj k zlepšeniu triedenia odpadov, zníženiu množstva odpadov na skládkovanie či navýšeniu kapacity na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov kompostovaním.



„Modernizácia si vyžiada náklady v predpokladanej výške 3,23 milióna eur. Na februárovom rokovaní Kooperačnej rady Udržateľného mestského rozvoja (UMR) Košice bolo schválené, že na tento účel budeme môcť využiť eurofondy vo výške takmer 1,94 milióna eur,“ povedal primátor Jaroslav Polaček. Verí, že s modernizáciou by sa mohlo začať ešte tento rok.



Kompostáreň prevádzkuje Správa mestskej zelene (SMsZ). Podľa jej riaditeľky Marty Popríkovej bude vďaka riadenej cirkulácii vzduchu a automatickému meraniu údajov počas procesu možné riadiť kompostovanie efektívnejšie.



V centrálnej časti kompostárne má vzniknúť nová kompostovacia plocha s rozlohou vyše 3200 metrov štvorcových. „Tá bude spevnená nepriepustným asfaltom a bude pozostávať z ôsmich zakládok, pod ktorými bude umiestnené prevzdušňovacie potrubie. Bioodpad bude podľa potreby premiestňovaný čelným nakladačom. Nový prevzdušňovací systém zabezpečí dostatok kyslíka pre mikroorganizmy,“ vysvetlila s tým, že sa tak zrýchli proces rozkladu bioodpadu, zníži sa množstvo zápachu a zlepší sa kvalita výsledného kompostu. SMsZ ročne vyprodukuje vyše 2000 ton kompostu.