Košice majú stavebné povolenie na rekonštrukciu bývalého Kina Družba

Košice 27. mája (TASR) - Mesto Košice získalo stavebné povolenie na rekonštrukciu bývalého Kina Družba. V súčasnosti sa vypracováva realizačný projekt. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval primátor Košíc Jaroslav Polaček a zástupcovia občianskeho združenia (OZ) Chi3.



„Začínajú sa robiť kroky, ktoré budú viditeľnejšie. Pomaličky končíme všetky niekoľkoročné prípravné práce,“ povedal Milan Antol z OZ Chi3. Realizačný projekt by mal byť hotový v auguste. Nasledovať bude podanie žiadosti na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o nenávratný finančný príspevok. Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Košice už odobrila na tento projekt z eurofondov šesť miliónov eur.







Verejné obstarávanie na zhotoviteľa by podľa odhadov mohlo byť spustené na jeseň. „Verím, že kopať začneme na jar, pred budúcoročným letom,“ dodal Igor Timko z OZ Chi3.



Primátor pripomenul, že doposiaľ bolo prefinancovaných okolo 250.000 eur. Predpokladané náklady na samotnú realizáciu projektu sú vo výške 10,3 milióna eur. Snahou je získať čo najviac externých zdrojov. „Stále platí, že na tento projekt nešlo ani jedno euro na úkor občanov Košíc. Všetko je hradené buď z eurofondov, alebo zo súkromných zdrojov,“ zdôraznil Timko s tým, že je to aj podmienkou zmluvy OZ s mestom, ktoré budovu vlastní. Podľa nej by rekonštrukcia mala byť hotová začiatkom roka 2029.



OZ má objekt bývalého Kina Družba a súvisiace pozemky v nájme od mesta Košice od februára 2022. Spoločným cieľom mesta a OZ je premeniť ikonickú oválnu stavbu z roku 1973 na multifunkčné kultúrne centrum so zachovaním jej pôvodného vonkajšieho vzhľadu. V kine sa poslednýkrát premietalo v roku 2002. Od roku 2009 v budove nebol žiaden nájomca a chátra. Objekt je zapísaný v zozname pamätihodností mesta Košice.