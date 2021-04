Kremnica 6. apríla (TASR) – Mesto Kremnica chce vybudovať vlastnú kompostáreň na zhodnocovanie zeleného a kuchynského odpadu. Vzniknúť by mala v okrajovej časti mesta mimo obytnej zóny. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia technických služieb mesta Lucia Királyová.



Samospráva týmto krokom nadväzuje na novú legislatívu, na základe ktorej majú mestá a obce od 1. januára 2021 povinnosť zabezpečiť triedenie kuchynského odpadu. Vybudovanie vlastnej kompostárne mesto vysvetľuje nedostatkom koncových zariadení na zhodnotenie a spracovanie kuchynského a zeleného odpadu.



„Hlavnou myšlienkou je najmä úspora prepravných nákladov pri preprave kuchynského odpadu do koncových zariadení a úspora poplatkov za zhodnotenie či spracovanie kuchynského odpadu v iných koncových zariadeniach,“ poznamenala Királyová. Ako dodala, kompostáreň by mala disponovať plánovanou kapacitou 1500 ton odpadu ročne.



Novú kompostáreň by chceli vybudovať v okrajovej časti mesta na pozemkoch patriacich mestu Kremnica. V rámci projektu sa samospráva chce uchádzať o nenávratný finančný príspevok (NFP) Ministerstva životného prostredia SR. „Predpokladaná žiadaná výška NFP je 1,8 milióna eur,“ prezradila Királyová s tým, že realizácia projektu závisí od pridelenia dotácie.