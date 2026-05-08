Mesto Kremnica hľadá zhotoviteľa obnovy Zechenterovej záhrady
Autor TASR
Kremnica 8. mája (TASR) - Mesto Kremnica hľadá zhotoviteľa obnovy Zechenterovej záhrady. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnilo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, pričom celková predpokladaná cena diela je viac ako 1,081 milióna eur bez DPH.
Predmetom zákazky sú práce na obnove a adaptácii Zechenterovej záhrady v nadväznosti na jej okolie, s využitím kultúrnej pamiatky k zvýšeniu kvality života obyvateľov mesta. Svoje ponuky môžu záujemcovia predkladať do 28. mája.
Primátor Martin Novodomec pred časom informoval, že mesto získalo na rekonštrukciu Zechenterovej záhrady nenávratný finančný príspevok vo výške 1,3 milióna eur. V rámci projektu vymenia lavičky a mobiliár, oživia fontánu, vybudujú nové detské ihrisko, zmodernizujú pódium, obnovia komunitnú záhradu a vysadia novú zeleň. Zrekonštruujú tiež chodníky a pribudne aj nové osvetlenie.
Podľa primátora zachovajú a ošetria aj cennú alej z hrabov. Pripomenul tiež, že mesto do konceptu obnovy záhrady zapojilo formou ankety aj obyvateľov mesta, pričom veľká väčšina ich pripomienok a návrhov sa premietla do konečného riešenia.
Historická Zechenterova záhrada je národnou kultúrnou pamiatkou a je spojená so životom a dielom spisovateľa Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerského. Jej história siaha až do 16. storočia.
