Mesto Kremnica opäť ožije humorom,témou Kremnických gagov bude sloboda

Kremnica 18. augusta (TASR) - V meste Kremnica sa v posledný augustový víkend uskutoční v poradí už 43. ročník Európskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy. Návštevníci sa môžu od piatka (25. 8.) do nedele (27. 8.) tešiť na vyše 70 predstavení umelcov z viac ako dvoch desiatok krajín, témou aktuálneho ročníka podujatia je sloboda. Pre TASR to uviedol producent festivalu Pavol Kelley.



"Sloboda je veľmi dôležitá pre kultúru aj umenie a pre humor a satiru obzvlášť. Upriamili sme pozornosť aj na predstavenia alebo inscenácie, ktoré reflektujú našu spoločnosť. Sú tam zahrnuté diela umelcov, ktorí sa k slobode ako takej rôznym spôsobom postavili, venujú sa jej a dávajú zrkadlo našej spoločnosti," priblížil Kelley.



Dramaturgická príprava tematického zamerania festivalu trvala organizátorom viac ako rok a pol, slobodu bude podujatie reflektovať vo všetkých žánroch od divadelného cez pouličné až po výtvarné umenie. Na festivale bude mať napríklad slovenskú premiéru inscenácia White Rabbit - Red Rabbit od iránskeho režiséra Nassima Soleimanpoura, ktorý je v domácom väzení. Sloboda je tiež témou výstavy medzinárodnej karikatúry, ktorá je tradičnou súčasťou festivalu.



Na tohtoročných Kremnických gagoch sa môžu návštevníci tešiť na viac ako 70 predstavení z 22 krajín sveta. Na podujatí sa predstavia umelci z európskych krajín, no i z Čile, Iránu, Izraela, Kolumbie, Brazílie či Mexika. Na divákov počas troch dní čakajú divadelné predstavenia, tanečné performance, predstavenia pre deti, koncerty, umelci v uliciach i prezentácia výtvarného humoru a satiry.



Európsky Festival humoru a satiry Kremnické gagy sa v Kremnici prvýkrát konal v roku 1981. Akadémia humoru na podujatí každoročne udeľuje ocenenie Zlatý gunár pre najlepšie umenie daného ročníka, prezidentský post tento rok zastáva herečka Jana Oľhová. Anticenou Trafená hus zas festival reaguje na aktuálne dianie v spoločnosti.