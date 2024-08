Mesto Kremnica za spor o Rovnú horu štátu zaplatilo približne 5300 eur

Kremnica 1. augusta (TASR) - Mesto Kremnica uspelo vo veci trov konania v spore o Rovnú horu, ktorý viedlo so štátnym podnikom Vojenské lesy a majetky (VLM) SR takmer tri desaťročia. Štátny podnik si nárokoval trovy konania vo výške viac ako 360.000 eur, Okresný súd Martin ich znížil na približne 5300 eur. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Anna Dudová Záborská.



O trovách konania pre VLM SR rozhodol martinský súd uznesením v marci tohto roka. Štátny podnik žiadal od mesta Kremnica vyše 360.000 eur, súd mu priznal trovy vo výške 5305,09 eura. "Proti rozhodnutiu podal žalovaný sťažnosť, ktorá bola zamietnutá uznesením zo dňa 9. júla 2024. Toto uznesenie ešte nie je právoplatné," priblížila hovorkyňa krajského súdu.



Právna zástupkyňa mesta Kremnica Anna Pavlikovská pre TASR uviedla, že samospráva uznesenie súdu rešpektovala a štátnemu podniku trovy uhradila. "Rezort obrany, respektíve VLM, rozhodnutie súdu vo veci výšky trov konania rešpektuje, avšak podáva na najvyšší súd mimoriadny opravný prostriedok," uviedol v reakcii pre TASR komunikačný odbor Ministerstva obrany SR.



Súdny spor o vydanie pozemku v lokalite Rovná hora viedlo mesto Kremnica so štátnym podnikom VLM SR od roku 1995. Lesný pozemok s výmerou takmer 650 hektárov sa nachádza v katastri obce Sklené v okrese Turčianske Teplice. Podľa samosprávy bol pozemok mestu skonfiškovaný v roku 1949 a kým väčšina zoštátnených lesov sa po Nežnej revolúcii vrátila do rúk samosprávy, časť Rovnej hory vojenské lesy mestu vydať odmietli. V roku 2022 Najvyšší súd SR rozhodol, že pozemok zostáva vo vlastníctve štátneho podniku.