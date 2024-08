Mesto Kremnica začalo na autobusovej stanici s obnovou čakárne

Kremnica 3. augusta (TASR) - V Kremnici začali v uplynulých dňoch s rekonštrukciou čakárne na autobusovej stanici. Investíciu vo výške 85.000 eur hradí mesto z vlastných zdrojov. Čakáreň, ktorá už bola podľa primátora Martina Novodomca v zastaranom stave, by mali zrekonštruovať do konca októbra.



"V takomto krásnom meste, ako je Kremnica, nemôžu návštevníci prichádzať na takéto miesto," podotkol na margo aktuálneho stavu čakárne Novodomec s tým, že aj z tohto dôvodu sa ju rozhodli zrekonštruovať. Rovnako dôstojnú čakáreň podľa neho potrebujú na cestovanie aj obyvatelia mesta migrujúci do okolitých miest či obyvatelia priľahlého regiónu.



Základnou časťou rekonštrukcie bude obnova betónovej platne a skeletu. Pri betónovej platni, na ktorej skelet stavby stojí, sa počíta so zarovnaním povrchu, dobetónovaním schodiska pre bezpečný prístup, riešiť sa bude tiež povrchová úprava platne.



Počíta sa s výmenou mobiliáru a lavičiek, novou farebnosťou aj svetelnosťou. Objekt a jeho okolie má výrazovo doplniť vhodná zeleň. Radnica už pred časom avizovala, že zaujímavými novými prvkami budú informačné materiály - značky a smerovníky a na priečelí budovy bude umiestnený veľký nápis Kremnica s logom mesta.



V súvislosti s prácami žiada samospráva cestujúcu verejnosť o trpezlivosť a rešpektovanie zákazu vstupu na stavenisko, ktoré je vyznačené.