Mesto kultúry Revúca má za sebou takmer 100 podujatí

Revúca 15. januára (TASR) – Takmer 100 podujatí a programových aktivít zrealizovali od júna do decembra 2022 organizátori festivalu Mesto kultúry Revúca. Po krátkej koncoročnej prestávke pokračoval 12. januára divadelný workshop Prečo robím drámu? pod vedením televízneho a rozhlasového herca, gemerského rodáka Jána Bavalu.



Ako informujú organizátori, už v utorok (17. 1.) sa v Múzeu Prvého slovenského gymnázia uskutoční vernisáž výstavy prác komiksovej súťaže Stretnutie po rokoch Daxnera a Francisciho. V pondelok 23. januára v Gymnáziu Martina Kukučína bude plagátová výstava a tri workshopy od Centra súčasného umenia DOX Praha. Januárový program ukončí Rapotanie pri Zdychavke IV. s Jurajom Genčanským. Toto podujatie sa uskutoční v mestskom dome kultúry.



V meste sa konajú aj ďalšie priebežné podujatia ako veľké mapovanie umenia v Gemeri, sociologický prieskum k vytvoreniu veľkoformátového participatívneho projektu pre Revúcu pod vedením českej konceptuálnej umelkyne a sociálnej architektky Kateřiny Šedej. Tiež dokumentovanie príbehov 20. storočia za účasti žiakov zo Základnej školy Hviezdoslavova v Revúcej a živých pamätníkov historických udalostí a tiež verejná zbierka historických fotografií, diapozitívov, pohľadníc, dekoračných a upomienkových predmetov zobrazujúcich život v Revúcej a okolí v minulosti.



Mesto kultúry Revúca je podporované z programu Fondu na podporu umenia, v rámci ktorého je každoročne podporené maximálne jedno slovenské mesto. V ňom sa následne v priebehu konkrétneho roka odohráva súbor umeleckých a kultúrnych aktivít. V Revúcej je to program v podobe 150 podujatí, ktorý beží od 1. júna 2022 do 31. mája 2023.