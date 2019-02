Mesto kultúry spojí hudobné projekty krajín V4

Kultúrny dom, kde koncerty budú, sa zmení na hudobný klub s chillout zónou, umelou trávou, posedením a obsluhou.

Banská Štiavnica 25. februára (TASR) - Banská Štiavnica privíta najzaujímavejšie hudobné projekty zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Česka, ktoré sa stretnú v projekte Nu sound of Visegrad. Putovná koncertná séria príde do mesta v rámci aktivít Banská Štiavnica - Mesto Kultúry 2019.



"Na počiatku stála myšlienka prinášať novú a inšpiratívnu hudbu z vyšehradského priestoru. Spojiť interpretov zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Vytvoriť značku, ktorá by prepájala hudobné štýly a špecifickosti z týchto rôznorodých hudobných scén," informovali organizátori z agentúry Music Press Production.



Tí vybrali 11 skupín a interpretov reprezentujúcich žánre ako ambient, elektronika, hip hop, post rock, sludge metal i nu jazz.



Prvý koncert sa uskutoční 12. apríla a vystúpi na ňom česká skupina Nekola, z Poľska príde duo XdzvonX. "O bohatý vizuálny hudobný večer sa postará trenčianska formácia Autumnist, ktorá len veľmi málo hráva naživo," uvádzajú organizátori.



Česká raperka Hellwana vystúpi 24. mája, počas večera zahrá aj trnavský raper Boy Wonder, ktorý predstaví a pokrstí svoj nový album. Do Štiavnice 20. septembra zavíta pražský projekt Black Hole Constellation, nitrianska kapela Job a poľská skupina Lonker See.



Posledný koncert zo série Nu Sound of Visegrad v Banskej Štiavnici sa uskutoční 25. októbra. Počas večera zahrá slovenský skladateľ a vibrafonista Stroon, maďarský multiinštrumentalista Ficture a české duo Zabelov Group.



"Dramaturgia projektu si vybrala inovatívnych, inšpiratívnych umelcov. Nie náhodou až štyria z celkového počtu jedenástich účinkujúcich hrali na tohtoročnom najväčšom showcaseovom festivale Eurosonic v holandskom Groeningene," doplnili organizátori.



Rovnako dôležité však podľa nich bude prostredie, v ktorom sa všetky koncerty odohrajú. Kultúrny dom, kde koncerty budú, sa zmení na hudobný klub s chillout zónou, umelou trávou, posedením a obsluhou. Po každom koncerte bude nasledovať afterparty v klube Spojar.