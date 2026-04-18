Mesto L. Mikuláš chce posilniť spoluprácu s firmami otvoreným dialógom
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 18. apríla (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš chce posilniť spoluprácu s podnikateľským sektorom a vytvára priestor na otvorený dialóg o budúcnosti lokálnej ekonomiky. Samospráva organizuje 4. mája na mestskom úrade stretnutie s miestnymi podnikateľmi a zamestnávateľmi, počas ktorého môžu firmy využiť aj možnosť prezentácie svojich produktov a služieb. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
„Chceme, aby podnikatelia vnímali mesto ako partnera, ktorý počúva ich potreby a aktívne hľadá riešenia. Naším cieľom je vytvárať prostredie, ktoré je otvorené inováciám. Vlani sme založili Mikulášske inovačné združenie, tento rok pokračujeme okrúhlymi stolmi a teraz aj spoločným stretnutím, ktoré je otvorené nielen pre najväčších zamestnávateľov, ale pre všetkých podnikateľov,“ uviedol primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.
Stretnutie ponúkne priestor na diskusiu o aktuálnych výzvach podnikania v meste, výmenu skúseností aj nadväzovanie nových kontaktov. Účastníci budú mať možnosť diskutovať priamo so zástupcami mesta, Úradu priemyselného vlastníctva SR, Inovačného centra INOVIA, Mikulášskeho inovačného združenia a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. „Súčasťou podujatia budú aj prezentačné stánky, kde firmy predstavia svoje aktivity, produkty a služby,“ podotkol primátor.
Záujemcovia sa môžu registrovať na podujatie cez webovú stránku www.mikulas.sk/podnikatelia.
