Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. november 2026Meniny má Tibor
< sekcia Regióny

Mesto L. Mikuláš dokončilo prvú etapu výmeny autobusových prístreškov

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autobusové prístrešky majú jednotný moderný mestský dizajn a tri veľkosti podľa toho, koľko cestujúcich zastávku využíva.

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 10. novembra (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš dokončilo prvú etapu výmeny autobusových prístreškov. Prvých deväť nových autobusových prístreškov je namontovaných, ďalších 54 chce samospráva vymeniť v budúcom roku. Ako informovali z radnice, nové prístrešky pribudli na zastávkach Podbreziny juh, ZŠ Okoličné, 1. mája - mliekareň, Stop Shop, Hurbanova, Štúrova, a tiež na Rachmaninovom námestí.

Autobusové prístrešky majú jednotný moderný mestský dizajn a tri veľkosti podľa toho, koľko cestujúcich zastávku využíva. Prvých deväť prístreškov zafinancovala spoločnosť euroAWK, ktorá bude môcť využívať ich reklamné plochy. „Pre mesto je dobrou správou aj to, že po dobu 15 rokov zabezpečíme údržbu a prevádzku prístreškov na vlastné náklady,“ spresnila Martina Majerová zo spoločnosti.

Výmena jedného prístreška trvá približne tri týždne. Najprv odstránia starý prístrešok, následne vybudujú základy a nainštalujú nový. „Všetky pôvodné prístrešky postupne vymeníme od jari do jesene 2027,“ doplnil primátor mesta Ján Blcháč s tým, že na komplexnú výmenu všetkých autobusových prístreškov v meste získali 470.000 eur z eurofondov.
.

Neprehliadnite

Premiér vráti v pondelok prezidentovi poverenie na riadenie MŽP

Strelec z Krakova podľahol zraneniam

Vo veku 86 rokov zomrel známy spisovateľ a scenárista Peter Jaroš

Bratislavské standing ovation pre Mariku Gombitovú