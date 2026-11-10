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Mesto L. Mikuláš dokončilo prvú etapu výmeny autobusových prístreškov
Autobusové prístrešky majú jednotný moderný mestský dizajn a tri veľkosti podľa toho, koľko cestujúcich zastávku využíva.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 10. novembra (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš dokončilo prvú etapu výmeny autobusových prístreškov. Prvých deväť nových autobusových prístreškov je namontovaných, ďalších 54 chce samospráva vymeniť v budúcom roku. Ako informovali z radnice, nové prístrešky pribudli na zastávkach Podbreziny juh, ZŠ Okoličné, 1. mája - mliekareň, Stop Shop, Hurbanova, Štúrova, a tiež na Rachmaninovom námestí.
Autobusové prístrešky majú jednotný moderný mestský dizajn a tri veľkosti podľa toho, koľko cestujúcich zastávku využíva. Prvých deväť prístreškov zafinancovala spoločnosť euroAWK, ktorá bude môcť využívať ich reklamné plochy. „Pre mesto je dobrou správou aj to, že po dobu 15 rokov zabezpečíme údržbu a prevádzku prístreškov na vlastné náklady,“ spresnila Martina Majerová zo spoločnosti.
Výmena jedného prístreška trvá približne tri týždne. Najprv odstránia starý prístrešok, následne vybudujú základy a nainštalujú nový. „Všetky pôvodné prístrešky postupne vymeníme od jari do jesene 2027,“ doplnil primátor mesta Ján Blcháč s tým, že na komplexnú výmenu všetkých autobusových prístreškov v meste získali 470.000 eur z eurofondov.
Autobusové prístrešky majú jednotný moderný mestský dizajn a tri veľkosti podľa toho, koľko cestujúcich zastávku využíva. Prvých deväť prístreškov zafinancovala spoločnosť euroAWK, ktorá bude môcť využívať ich reklamné plochy. „Pre mesto je dobrou správou aj to, že po dobu 15 rokov zabezpečíme údržbu a prevádzku prístreškov na vlastné náklady,“ spresnila Martina Majerová zo spoločnosti.
Výmena jedného prístreška trvá približne tri týždne. Najprv odstránia starý prístrešok, následne vybudujú základy a nainštalujú nový. „Všetky pôvodné prístrešky postupne vymeníme od jari do jesene 2027,“ doplnil primátor mesta Ján Blcháč s tým, že na komplexnú výmenu všetkých autobusových prístreškov v meste získali 470.000 eur z eurofondov.