Liptovský Mikuláš žiada opravu mosta ponad Jalovčianku až po sezóne

Liptovský Mikuláš 4. mája (TASR) – Mesto Liptovský Mikuláš požiadalo Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), aby rekonštrukciu mosta v Liptovskej Ondrašovej odložili na obdobie po hlavnej turistickej sezóne. Radnica sa obáva, že stavebné práce počas leta spôsobia komplikácie. Most v čase špičky využíva 10.000 áut v jednom smere denne. Pre TASR to uviedol zástupca primátora mesta Ľuboš Trizna.



"Táto cesta je v lete veľmi intenzívne využívaná. Dosah obchádzkových trás bude obrovský na obyvateľov mesta aj okolitých obcí," skonštatoval Gabriel Lengyel z odboru dopravy na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši.



Mesto zároveň žiadalo, aby zhotoviteľ realizoval práce minimálne v dvojzmennej prevádzke. Podľa Lengyela by sa tak pracovný čas pri výstavbe využil v maximálnej možnej miere. "Tieto požiadavky akceptované neboli. Výsledok je ten, že práce sa idú realizovať aj počas leta. Zhotoviteľ si môže pracovný čas nastaviť podľa svojich potrieb pri maximálnom čase realizácie prác osem mesiacov, čo je naozaj dlhá doba," zhodnotil vedúci odboru dopravy.



Most ponad rieku Jalovčianku na ceste druhej triedy majú zbúrať a postaviť nový. ŽSK už zverejnil zmluvu so zhotoviteľom. Do mesta sa bude obchádzkou jazdiť cez ulice Pongrácovská a Hroboňova, ktoré budú v jednosmernej prevádzke. Smerom na akvapark bude verejnosť využívať obchádzku cez Trstené a Bobrovec. Podľa oficiálnych informácií z posledného rokovania by pôvodný most mali začať búrať v júli, v hre sú však aj skoršie termíny (máj).