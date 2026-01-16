Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mesto Levice chce na školách rozvíjať pohybovú gramotnosť detí

Ilustračná snímka. Foto: TASR

K aktivitám spomínaným v memorande patrí napríklad podpora budovania vysokokapacitných certifikovaných cvičísk či aktívnych školských chodieb.

Autor TASR
Levice 16. januára (TASR) - Mesto Levice podpísalo memorandum o spolupráci s Národným inštitútom pre kultúru zdravia a pohybu (NIKZP). Podľa primátora Jána Krtíka je jeho cieľom rozvíjanie pohybovej infraštruktúry na školách a zvyšovanie pohybovej gramotnosti u detí.

K aktivitám spomínaným v memorande patrí napríklad podpora budovania vysokokapacitných certifikovaných cvičísk či aktívnych školských chodieb. Cieľom spolupráce s NIKZP je aj zapájanie škôl do mimovyučovacích programov pohybovej gramotnosti a metodickej podpory koordinátorov pohybu.

K ďalším aktivitám patrí spolupráca na diagnostike pohybovej gramotnosti detí, organizácia komunitných a edukačných aktivít, zdieľanie osvedčených postupov, budovanie kultúry pohybu i spoločné hľadanie a využívanie transparentných zdrojov financovania. „Oficiálnu záštitu nad touto národnou iniciatívou prevzalo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR ako potvrdenie, že téma každodenného pohybu detí má verejný, odborný a systémový význam,“ dodal primátor.
