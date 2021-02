Mesto Levice distribuuje seniorom do poštových schránok respirátory

Levice 12. februára (TASR) – Seniori nad 65 rokov v Leviciach dostávajú v týchto dňoch do svojich poštových schránok respirátory FFP2. Zabezpečilo im ich mesto, ktoré na tento účel objednalo 13.000 kusov respirátorov, pričom každý senior dostane do schránky dva kusy. Respirátory do schránok doručujú zamestnanci mestského úradu, informovala Adriana Macáková z levického mestského úradu.



Samospráva zároveň v spolupráci s Územným spolkom Slovenského Červeného kríža v Leviciach ponúka možnosť pomoci pre osamelých seniorov, občanov imobilných, vo vážnom zdravotnom stave, ktorí si nedokážu sami alebo s pomocou iných zabezpečiť nákup základných potravín, drogérie či liekov. O nevyhnutnú pomoc môžu občania požiadať na telefónnom čísle 0910116111, 036/6307900 od 8.00 do 12.00 h.