Mesto Levice odovzdalo do prevádzky parkovisko pod hradom
Autor TASR
Levice 12. septembra (TASR) - Obyvatelia Levíc už môžu využívať nové parkovisko pod Levickým hradom na Hviezdoslavovej ulici. V piatok ho oficiálne odovzdali do užívania minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) a levický primátor Ján Krtík.
Ako informovalo ministerstvo životného prostredia, mesto získalo na projekt 149.000 eur z Programu Slovensko, zmluva bola podpísaná v decembri 2024. „Teší ma, že za deväť mesiacov sme dokázali projekt zrealizovať. Vybudovaním parkoviska vznikla aj nová prístupová komunikácia a podarilo sa nám vyriešiť aj vlhnutie hradného múru Levického hradu,“ povedal Krtík.
Podľa jeho slov sa pred realizáciou projektu pri hradnom múre často vytvárali mláky, ktoré v zime zamŕzali a vznikali tu nebezpečné ľadové plochy a výtlky. „Parkovisko aj konštrukcia krytu vozovky je riešená z mlatového povrchu, vďaka čomu bude dažďová voda vsakovať cez jednotlivé štrkové vrstvy až do podložia. Dažďové vody rovnako nebudú viac zaťažovať miestnu kanalizáciu,“ priblížil Krtík.
Minister životného prostredia ocenil, že súčasťou projektu je aj zelená infraštruktúra. „Parkoviská, ale aj iné verejné plochy sú ideálnym miestom, kde je potrebné zakomponovať zeleň. Znižuje to teplotu v mestách, zlepšuje mikroklímu a treba si priznať, že v tejto oblasti je pred slovenskými mestami ešte kus práce,“ skonštatoval Taraba.
