Mesto Levice oslávi 500. výročie tradičného jarmoku

Levice 30. septembra (TASR) - Mesto Levice si tento rok pripomenie 500. výročie svojho tradičného jarmoku. Ako informovala radnica, štvordňové oslavy sa budú konať od 17. do 20. októbra na Námestí hrdinov.



Podľa historikov získali Levičania právo konania týždenného trhu od kráľa Žigmunda v roku 1388. "Konkrétny doklad o jarmoku konanom v Leviciach však pochádza z 26. mája 1524. Vtedy sa tu odohral incident medzi levickým hradným kastelánom Šimonom Horváthom a poddanými Hieronymusa zo Záblatia. Spor sa dostal až pred kráľa Ľudovíta II. a vďaka tomuto záznamu máme najstarší známy písomný doklad o levickom jarmoku," uviedol magistrát.



V priebehu storočí sa podoba mestských trhov a jarmokov menila. "V 50. rokoch 20. storočia socialistický obchod jarmoky rušil, prípadne obmedzil ako nepodstatnú formu obchodu. Pre Levice to znamenalo, že sa z pôvodného počtu trhov zachoval len jeden, a to jarmok konaný okolo sviatku sv. Martina. Posledný Martinský jarmok sa uskutočnil v novembri 1979. Od roku 2003 sa koncom mája koná Levický jarmok, ktorý je spojený s Dňami mesta Levice," informoval mestský úrad.



Organizátori osláv, ktoré pripomenú 500-ročnú jarmočnú tradíciu, chcú zachovať ducha historických trhov a vyzdvihnúť ich tradíciu. Okrem bohatého štvordňového kultúrneho programu preto v spolupráci so Štátnym archívom nahliadli do novín z minulosti. "Dizajn osláv je preto v štýle retro. Na plagáte podujatia je okrem toho umiestnený QR kód, po ktorého načítaní si môžu záujemcovia prečítať zaujímavosti z histórie jarmoku a nahliadnuť do historických fotografií a novín," doplnili organizátori.