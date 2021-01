Mesto Levice pripravilo na testovanie 20 odberných miest

Levice 28. januára (TASR) – Druhé kolo plošného testovania na ochorenie COVID-19 v Leviciach sa uskutoční počas víkendu 30. a 31. januára. V meste Levice bude testovanie zabezpečené v čase od 8.00 do 20.00 h s prestávkou od 12.00 do 13.00 h a od 17.00 do 17.30 h. V mestských častiach Kalinčiakovo, Čankov, Horša a Malý Kiar sa bude testovať len v sobotu v čase od 8.00 do 17.00 h s prestávkou od 12.00 do 13.00 h. Pre všetkých záujemcov budú k dispozícii odberné miesta s možnosťou rezervácie prostredníctvom online rezervačného systému Bookio aj odberné miesta bez potrebnej registrácie, informoval primátor Ján Krtík.



S možnosťou rezervácie termínu bude v Leviciach zriadených deväť odberných miest. Nachádzať sa budú v základných školách (ZŠ) na Ulici sv. Michala, Pri Podlužianke, Saratovskej a Školskej ulici a v CK Junior na Ul. A. Sládkoviča. Sedem odberných miest bez rezervovania termínu bude zriadených na ZŠ na Ulici M. R. Štefánika, ZŠ Saratovská a ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským na Ulici J. Jesenského. Bez rezervácie sa bude možné dať otestovať aj v Klube dôchodcov na Ulici Priateľstva, v Urgente na Ulici J. Kollára a v Ústrednej vojenskej nemocnici na Šafárikovej ulici (kasárne).



V mestských častiach Levíc sa testovanie uskutoční v sobotu (30. 1.). Odberné miesta budú zriadené v kultúrnych domoch v Kalinčiakove, Horši, Čankove a Malom Kiari. Občanov na Ladislavovom Dvore bude testovať vojenský mobilný odberový tím v sobotu (30. 1.) od 14.00 do 18.00 h.