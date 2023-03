Mesto Levice pripravuje zbierku pre rodiny v hmotnej núdzi

Levice 2. marca (TASR) - Mesto Levice organizuje veľkonočnú zbierku pre rodiny, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi. Ako informovala kancelária terénnej sociálnej práce, zbierka potrvá od 8. marca do 5. apríla.



Verejnosť môže pomôcť rodinám v ťažkej sociálnej situácii trvanlivými potravinami, školskými potrebami i hračkami. "Ľudia môžu priniesť aj paplóny, deky, uteráky či posteľnú bielizeň. Pomôžu aj kočíky a výbavičky pre novorodencov," uviedli organizátori.



Ako doplnili, zberný miestom bude kancelária terénnej sociálnej práce. "Veci do zbierky môžu ľudia nosiť 8., 15. a 22. marca a tiež 5. apríla. Vždy od 8.00 do 17.00 h," uviedla radnica.