< sekcia Regióny
Mesto Levice revitalizuje Schoellerov park
Financie cez Program Slovensko budú použité na odstránenie starých, poškodených a náletových stromov a kríkov.
Autor TASR
Levice 25. februára (TASR) - Mesto Levice revitalizuje Schoellerov park. Z fondov Európskej únie získalo na projekt nenávratný finančný príspevok vo výške 1.092.636,45 eura. Ako informovala radnica, spolufinancovanie mesta vo výške osem percent predstavuje sumu 87.410,92 eura.
Financie cez Program Slovensko budú použité na odstránenie starých, poškodených a náletových stromov a kríkov. „Bude tu vysadená nová funkčná zeleň a vybudovaný závlahový systém. Obnovia sa aj chodníky, oplotenie, vstupné bránky a osvetlenie. Do parku pribudne nový mobiliár, lavičky, odpadkové koše, stojan na bicykle a informačný panel. Revitalizácia Schoellerovho parku je plánovaná do novembra 2026,“ uviedol mestský úrad.
Plocha parku je tvorená torzom historickej záhrady pri kaštieli rodiny Schoellerovcov. Z pôvodnej rozlohy parku je v súčasnosti zachovaná asi polovica. Kaštieľ, z ktorého sa do súčasnosti nezachovalo nič, stál na mieste dnešného kvetinového záhonu v severovýchodnej časti parku. „Tu sa nachádzal aj žrebčín a tenisový kurt, do areálu sa vchádzalo cez veľkú, kovanú bránu, ktorú po roku 1948 demontovali a použili ako vstupnú bránu do amfiteátra. Brána, ako jediná časť pôvodného Schoellerovho parku, dodnes existuje a je majetkom mesta. V rámci projektu bude zrenovovaná a opäť osadená do parku,“ doplnila radnica.
Financie cez Program Slovensko budú použité na odstránenie starých, poškodených a náletových stromov a kríkov. „Bude tu vysadená nová funkčná zeleň a vybudovaný závlahový systém. Obnovia sa aj chodníky, oplotenie, vstupné bránky a osvetlenie. Do parku pribudne nový mobiliár, lavičky, odpadkové koše, stojan na bicykle a informačný panel. Revitalizácia Schoellerovho parku je plánovaná do novembra 2026,“ uviedol mestský úrad.
Plocha parku je tvorená torzom historickej záhrady pri kaštieli rodiny Schoellerovcov. Z pôvodnej rozlohy parku je v súčasnosti zachovaná asi polovica. Kaštieľ, z ktorého sa do súčasnosti nezachovalo nič, stál na mieste dnešného kvetinového záhonu v severovýchodnej časti parku. „Tu sa nachádzal aj žrebčín a tenisový kurt, do areálu sa vchádzalo cez veľkú, kovanú bránu, ktorú po roku 1948 demontovali a použili ako vstupnú bránu do amfiteátra. Brána, ako jediná časť pôvodného Schoellerovho parku, dodnes existuje a je majetkom mesta. V rámci projektu bude zrenovovaná a opäť osadená do parku,“ doplnila radnica.