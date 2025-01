Mesto Levice sa zapojilo do zberu šatstva a textílií

Levice 7. januára (TASR) - Od začiatku nového roka sa mesto Levice zapojilo do zberu šatstva a textílií. Občania ich môžu doniesť na zberný dvor na Mochovskej ulici v Leviciach, kde je na tento účel pripravený kontajner. V spolupráci s občianskym združením Humana Slovakia budú v priebehu januára v meste a mestských častiach umiestnené aj ďalšie kontajnery, informovala radnica.



Do zberných kontajnerov na použitý textil a šatstvo môžu občania odovzdať pánske, dámske a detské oblečenie na všetky sezóny, textilné doplnky, malé textilné predložky, koberce, posteľnú bielizeň, bytový textil, opasky, kabelky či obuv.



Do kontajnera nepatrí špinavý, zničený alebo zatuchnutý textil, použité pracovné odevy, odpad z látok po šití, textilné rúška, textilný odpad z priemyselnej výroby, veľké koberce, čalúnený nábytok ani matrace, upozornil magistrát.