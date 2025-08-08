< sekcia Regióny
Mesto Levice si chce vziať úver na rekonštrukciu DK Družba
Budova kultúrneho domu Družba bola v centre Levíc postavená v roku 1973.
Autor TASR
Levice 8. augusta (TASR) - Mesto Levice si chce vziať úver v hodnote desať miliónov eur. Využiť ho chce na rekonštrukciu kultúrneho domu Družba, ktorý už niekoľko rokov chátra. O prijatí úveru budú rozhodovať mestskí poslanci na svojom rokovaní 13. augusta.
Budova kultúrneho domu Družba bola v centre Levíc postavená v roku 1973. Podľa radnice má aj po rekonštrukcii slúžiť na kultúrne a spoločenské účely. „Jej súčasťou má byť divadelná sála, multifunkčná sála s tanečným parketom, multifunkčné priestory a celoročné interiérové detské zariadenie. Počíta sa tiež s doplnkovými funkciami, zázemím, parkoviskami, priestormi s variabilný funkčným využitím i s exteriérovými plochami,“ uvádza sa v materiáli určenom na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Rada partnerstva Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) už na projekt schválila sumu 1,5 milióna eur. „Pre schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok je dôležité deklarovať ďalšie zdroje financovania projektu. V prvom kroku je to forma úveru, ktorého navrhnutá výška je desať miliónov eur,“ skonštatoval mestský úrad. Ako doplnil, splatnosť pôžičky je 20 rokov a predpokladaná výška splátky istiny je 588.235,29 eura za jeden rok.
