Mesto Levice udelilo svoje ocenenia významným osobnostiam

Levice 14. októbra (TASR) – Mesto Levice udelilo svoje ocenenia 13 osobnostiam. Mená laureátov schválilo mestské zastupiteľstvo ešte v júni, svoje ceny si prevzali na slávnosti 13. októbra.



Levická radnica každoročne udeľuje Cenu mesta, Cenu primátora a Čestné občianstvo ľuďom, ktorí sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta a o šírenie jeho dobrého mena. Ocenenia sú udeľované aj za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky či inú záslužnú činnosť v prospech mesta alebo jeho obyvateľov. „Okrem toho sa udeľuje aj cena Dobrovoľník mesta a to za mimoriadne dobrovoľnícke činnosti v prospech občanov Levíc,“ informoval magistrát.



Ako uviedla radnica, v roku 2021 získal Čestné občianstvo mesta Levice Miloš Szabo, Mila Haugová a in memoriam Lajos Grendel. Cenu mesta Levice udelili Vladimírovi Smetanovi, Magdaléne Kosztolányiovej a in memoriam Jurajovi Kovácsovi a Alene Cibulkovej. Cenu primátora získala Magdaléna Boledovičová. Za záslužnú činnosť v prospech verejnosti Cenu Dobrovoľník mesta Levice udelili Oľge Kurpašovej, Petrovi Benčekovi, Ľudovítovi Valachovi, Viere Nehézovej a Jozefovi Števčíkovi.