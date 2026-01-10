< sekcia Regióny
Mesto Levice v tomto roku oslávi 870. výročie prvej písomnej zmienky
Autor TASR
Levice 10. januára (TASR) - Mesto Levice oslávi v tomto roku 870. výročie prvej písomnej zmienky o meste. Pri tejto príležitosti ocení významné osobnosti, ktoré prispeli k jeho zviditeľneniu doma i v zahraničí, informovala radnica.
Primátor Ján Krtík vyzval predstaviteľov kultúrnych, vedeckých, hospodárskych a športových inštitúcií pôsobiacich na území mesta, ale aj obyvateľov na predkladanie návrhov na udelenie ocenení. Ocenenia udelí mesto v troch kategóriách, a to Čestné občianstvo mesta Levice, Cena mesta Levice - Cena primátora mesta Levice a Dobrovoľník mesta Levice.
Prvá písomná zbierka o troch osadách na území dnešných Levíc pochádza z roku 1156. Zachovaná je v odpise z roku 1347. Píše sa v nej, že ostrihomský arcibiskup Martirius vysvätil v obci Bratka Kostol svätého Martina. K zriadenej fare boli pričlenené obce Villa Leua a Vitk. Obec Leua (Levice) v tom čase ležala východne od centra dnešných Levíc, na úpätí viničného vrchu, ktorý sa dodnes nazýva Staré Levice.
