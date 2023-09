Mesto Levice vytypovalo lokality, kde chce zachovať státie na chodníku

Levice 26. septembra (TASR) - Mesto Levice sa pripravuje na aplikovanie tzv. chodníkovej novely, ktorá vstupuje do platnosti od októbra tohto roka. Po ukončení fyzického zmapovania ciest a chodníkov, ktoré je nevyhnutným podkladom na vypracovanie dopravného projektu s čo najväčším počtom parkovacích miest, mesto navrhlo úpravu dopravného značenia vo vytypovaných lokalitách. "Pod vedením primátora bola zriadená komisia, ktorá na svojich zasadnutiach a pri následných obhliadkach mesta vytypovala konkrétne ulice a časti mesta, kde sa státie na chodníkoch bude realizovať," informoval prednosta úradu Peter Kriška.



Státie na chodníku by malo byť povolené na ulici Pri Podlužianke a na Kyjevskej ulici. Čiastočné státie na chodníku by malo zostať zachované na Okružnej ulici a Ulici F. Hečku. Státie na vozovke v jednosmernej premávke chce radnica zabezpečiť na Ulici A. Sládkoviča, Dopravnej ulici a ulici Na lúkach. Mesto uvažuje so zachovaním parkovania na chodníkoch najmä v tých lokalitách, kde je problém so statickou dopravou, potvrdila radnica.



Radnica je projekčne pripravená na budovanie nových parkovacích miest na Ulici P.O. Hviezdoslava pod hradom, Dopravnej ulici, Ulici Ľ. Štúra vo vnútrobloku a Ulici Ľ. Podjavorinskej pri bývalej čárde. Výstavba parkovísk je závislá od objemu finančných prostriedkov, ktoré podliehajú schváleniu mestského zastupiteľstva, upozornil magistrát.