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Mesto Levice vyzýva vymeniť klasické sviečky na cintoríne za LED
Pamiatku svojich blízkych si môžu návštevníci cintorína uctiť použitím LED elektrických sviečok
Autor TASR
Levice 5. augusta (TASR) - Mesto Levice vyzýva občanov, aby počas horúcich dní pomohli chrániť cintorín. Vysoké letné teploty prinášajú aj zvýšené riziko vzniku požiaru. Návštevníci cintorína by mali obmedziť zapaľovanie klasických sviečok na hrobových miestach, vyzvala radnica verejnosť.
Pamiatku svojich blízkych si môžu návštevníci cintorína uctiť použitím LED elektrických sviečok. „LED sviečky sú bezpečnou alternatívou a zároveň dôstojným prejavom spomienky,“ skonštatoval magistrát.
Pamiatku svojich blízkych si môžu návštevníci cintorína uctiť použitím LED elektrických sviečok. „LED sviečky sú bezpečnou alternatívou a zároveň dôstojným prejavom spomienky,“ skonštatoval magistrát.