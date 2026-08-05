Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 5. august 2026Meniny má Meniny má Hortenzia
< sekcia Regióny

Mesto Levice vyzýva vymeniť klasické sviečky na cintoríne za LED

.
Na snímke kahance. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Pamiatku svojich blízkych si môžu návštevníci cintorína uctiť použitím LED elektrických sviečok

Autor TASR
Levice 5. augusta (TASR) - Mesto Levice vyzýva občanov, aby počas horúcich dní pomohli chrániť cintorín. Vysoké letné teploty prinášajú aj zvýšené riziko vzniku požiaru. Návštevníci cintorína by mali obmedziť zapaľovanie klasických sviečok na hrobových miestach, vyzvala radnica verejnosť.

Pamiatku svojich blízkych si môžu návštevníci cintorína uctiť použitím LED elektrických sviečok. „LED sviečky sú bezpečnou alternatívou a zároveň dôstojným prejavom spomienky,“ skonštatoval magistrát.
.

Neprehliadnite

EXTRÉMNE teplá noc: Najvyššie maximum sa posunulo na novú úroveň

PADOL REKORD: V Bratislave namerali 39,9 stupňa Celzia

VIDEO: MUNÍCIA V DUNAJI: Mínu previezli na likvidáciu

PÁD LIETADLA PRI OČOVEJ: Zahynuli traja ľudia