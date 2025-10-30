Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mesto Levice získalo dotáciu na modernizáciu odpadového hospodárstva

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Projekt sa zameriava na reformu systému nakladania so zmesovým komunálnym odpadom v meste pre individuálnu i komplexnú bytovú výstavbu.

Autor TASR
Levice 30. októbra (TASR) - Mesto Levice zmodernizuje svoje odpadové hospodárstvo z finančných prostriedkov Programu Slovensko. Na projekt Zavádzanie systému množstvového zberu ako nástroja na zníženie množstva produkovaného zmesového komunálneho odpadu získala samospráva nenávratný finančný príspevok 1.220.114 eur. Spolufinancovanie z vlastných zdrojov predstavuje 106.097 eur, informoval primátor Ján Krtík.

Projekt sa zameriava na reformu systému nakladania so zmesovým komunálnym odpadom v meste pre individuálnu i komplexnú bytovú výstavbu. Cieľom je zaviesť nevážený množstvový zber prostredníctvom zavedenia elektronickej evidencie odpadov (výsypov), inštalovania RFID čipov na zberné nádoby pre individuálnu bytovú výstavbu, vybudovania 29 stojísk pre komplexnú bytovú výstavbu a DESFire nekopírovateľných čipov pre ich odomykanie.
