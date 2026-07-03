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Mesto Lipany pokračuje v odstraňovaní následkov veternej smršte
Mesto po veternej smršti vyhlásilo mimoriadnu situáciu.
Autor TASR
Lipany 3. júla (TASR) - Mesto Lipany naďalej odstraňuje následky veternej smršte a búrky, ktoré ich zasiahli v pondelok (29. 6.) podvečer. Poškodené boli strechy rodinných domov, autá, plot na starom cintoríne aj desiatky stromov. Pre TASR to uviedol primátor Lipian Vladimír Jánošík.
Mesto po veternej smršti vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Ako primátor priblížil, vietor okrem iného poškodil strechy dvoch rodinných domov. V jednom prípade bola strecha úplne strhnutá, pričom z domu museli evakuovať ženu s dieťaťom. Dočasne boli umiestnení v komunitnom centre, následne ich mesto presunie do ubytovacích priestorov vo vlastníctve mesta na futbalovom štadióne.
Samospráva chce rodine pomôcť s obnovou strechy. „Ideme dať robiť statický posudok, oslovíme potom firmy, aby urobili rýchly projekt na základe statického posudku,“ priblížil primátor s tým, že rozsah potrebných prác bude známy až po posúdení domu.
Poškodená bola aj strecha jedného bytového domu, ktorá si však podľa primátora vyžiada zrejme len menšiu opravu. Smršť tiež poškodila plot na starom cintoríne a evidujú aj ďalšie menšie poškodenia súkromného majetku.
„Najviac prác za posledné dni bolo na spadnutých stromoch. Úplne nám padlo 21 veľkých stromov, ďalších 36 bolo výraznejšie poškodených,“ uviedol Jánošík. Stromy spadli aj na tri osobné autá.
Následky v teréne podľa neho ešte dočisťujú. Popílené konáre a kmene pracovníci mesta postupne zbierajú a časť drevnej hmoty odvezú na zberný dvor, kde ju zoštiepkujú.
Primátor pripomenul, že pri veternej smršti nikto neutrpel zranenia. Mesto v súvislosti s búrkou neeviduje oficiálne hlásenia o vážnejšom zatopení domov či dvorov.
Mesto po veternej smršti vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Ako primátor priblížil, vietor okrem iného poškodil strechy dvoch rodinných domov. V jednom prípade bola strecha úplne strhnutá, pričom z domu museli evakuovať ženu s dieťaťom. Dočasne boli umiestnení v komunitnom centre, následne ich mesto presunie do ubytovacích priestorov vo vlastníctve mesta na futbalovom štadióne.
Samospráva chce rodine pomôcť s obnovou strechy. „Ideme dať robiť statický posudok, oslovíme potom firmy, aby urobili rýchly projekt na základe statického posudku,“ priblížil primátor s tým, že rozsah potrebných prác bude známy až po posúdení domu.
Poškodená bola aj strecha jedného bytového domu, ktorá si však podľa primátora vyžiada zrejme len menšiu opravu. Smršť tiež poškodila plot na starom cintoríne a evidujú aj ďalšie menšie poškodenia súkromného majetku.
„Najviac prác za posledné dni bolo na spadnutých stromoch. Úplne nám padlo 21 veľkých stromov, ďalších 36 bolo výraznejšie poškodených,“ uviedol Jánošík. Stromy spadli aj na tri osobné autá.
Následky v teréne podľa neho ešte dočisťujú. Popílené konáre a kmene pracovníci mesta postupne zbierajú a časť drevnej hmoty odvezú na zberný dvor, kde ju zoštiepkujú.
Primátor pripomenul, že pri veternej smršti nikto neutrpel zranenia. Mesto v súvislosti s búrkou neeviduje oficiálne hlásenia o vážnejšom zatopení domov či dvorov.