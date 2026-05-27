Liptovský Mikuláš pripravuje osvetlenie v areáli pumptracku
Nový areál za približne 400.000 eur prinesie moderné prvky pre skejterov, kolobežkárov aj inline korčuliarov.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 27. mája (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš pripravuje nové verejné osvetlenie v areáli pumptracku. Samospráva uspela v cezhraničnom projekte PumpCamp v spolupráci s poľským mestom Nowy Targ, vďaka ktorému získala na projekt takmer 60.000 eur. Ako TASR informovali z radnice, pumptrack patrí medzi najobľúbenejšie športoviská v meste.
„Súčasťou projektu je desať autonómnych solárnych LED svietidiel so senzormi súmraku, ktoré umožnia bezpečnejšie a dlhšie využívanie pumptrackovej dráhy aj počas období, keď sa stmieva skôr,“ uviedol viceprimátor Ľuboš Trizna.
Projekt zahŕňa aj športové a komunitné aktivity pre deti a mládež vrátane cezhraničných táborov a výmenných programov medzi mladými ľuďmi z Liptovského Mikuláša a poľského Nového Targu. Cieľom je nielen podporiť pohyb a zdravý životný štýl, ale aj prepájať mladých ľudí za hranicami.
Na Nábreží Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši aktuálne prebieha aj výstavba nového skateparku, ktorý postupne rastie. Nový areál za približne 400.000 eur prinesie moderné prvky pre skejterov, kolobežkárov aj inline korčuliarov.
