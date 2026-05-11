Mesto Liptovský Mikuláš si pripomenulo Žiadosti slovenského národa
Prvý ucelený politický program Slovákov si uctili obyvatelia a vedenie mesta symbolicky pri pomníku Žiadostí slovenského národa v mestskej časti Liptovská Ondrašová.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 11. mája (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš si v pondelok pripomenulo Žiadosti slovenského národa. Od historickej chvíle, kedy práve v Liptovskom Mikuláši zazneli požiadavky slovenského národa na slobodu, rovnosť či občianske práva, uplynulo 178 rokov. TASR o tom informovali z radnice.
Prvý ucelený politický program Slovákov si uctili obyvatelia a vedenie mesta symbolicky pri pomníku Žiadostí slovenského národa v mestskej časti Liptovská Ondrašová na mieste bývalých kúpeľov. „Sú miesta, ktoré dejiny iba navštívia. A potom sú miesta, ktoré dejiny spoluvytvárajú. Liptovský Mikuláš patrí medzi ne,“ podotkol primátor mesta Ján Blcháč.
Štúrovci v žiadostiach požadovali rovnoprávnosť slovenského národa v Uhorsku, zavedenie slovenčiny do úradov a škôl, vlastný slovenský snem, zrušenie poddanstva a všeobecné hlasovacie právo. „Možno dnes nemusíme bojovať rovnaké zápasy ako naši predkovia. Ale aj dnešná doba potrebuje ľudí s charakterom. Ľudí, ktorí sa neboja postaviť za pravdu, za svoje mesto, za svoju krajinu a za hodnoty, ktoré nás držia pokope,“ pripomenul primátor.
