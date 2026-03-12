< sekcia Regióny
Mesto Liptovský Mikuláš vybuduje novú cestu ku pomníku na Háji Nicovô
Novú štrkovú cestu budú môcť využívať aj záhradkári zo záhradkárskej osady Plantáž.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 12. marca (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš vybuduje novú cestu ku pomníku na vojnovom cintoríne Háj Nicovô. Ako informovali zo samosprávy, novou cestou získajú prístup k pietnemu miestu z východnej strany od horného parkoviska, ktorá výrazne uľahčí údržbu a chod pietnych akcií.
Novú štrkovú cestu budú môcť využívať aj záhradkári zo záhradkárskej osady Plantáž. „Počas zimy sme zabezpečili geometrický plán aj majetkovo-právne vysporiadanie. Naším cieľom je, aby bola cesta hotová do leta,“ uviedli z radnice.
Príjazd do záhradkárskej osady Plantáž na južnom svahu Hája je dlhé roky komplikovaný. Záhradkári sa tam autom dostanú jedine cez vrch Hája poza pomník. „Je to len poľná cesta, ktorá ide po súkromných pozemkoch. Mesto teraz vytvorí bezpečnú prístupovú cestu od parkoviska k pomníku, zvyšný úsek od pomníka k záhradkám budú riešiť záhradkári spolu s vlastníkmi,“ dodali zo samosprávy.
