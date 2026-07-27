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Mesto Liptovský Mikuláš začína s celkovou obnovou Pltníckej ulice
Zároveň samospráva upozorňuje obyvateľov, aby od 11. augusta počas asfaltovacích prác neparkovali na parkovacích miestach južne od bytovky 1861 (15).
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 27. júla (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš začína v tomto týždni s celkovou obnovou Pltníckej ulice na Nábreží. Projekt prinesie novú vozovku, viac parkovacích miest a bezpečnejšiu dopravu. Ako TASR informovali z radnice, celková výška investície predstavuje 114.000 eur. Obnova má byť hotová v polovici augusta.
„Zrekonštruujeme úsek ulice v dĺžke vyše 400 metrov od križovatky s Belopotockého po križovatku s Vrlíkovou. Pribudnú nové pozdĺžne parkovacie státia, časť ulice popred bytové domy Nábrežie 4. apríla 1837, 1844, 1859 a 1860 bude zjednosmernená smerom na Vrlíkovu, cesta pri bytovkách 1833 a 1861 zostane obojsmerná,“ vysvetlili zo samosprávy.
Zároveň upozorňujú obyvateľov, aby od 11. augusta počas asfaltovacích prác neparkovali na parkovacích miestach južne od bytovky 1861 (15).
„Zrekonštruujeme úsek ulice v dĺžke vyše 400 metrov od križovatky s Belopotockého po križovatku s Vrlíkovou. Pribudnú nové pozdĺžne parkovacie státia, časť ulice popred bytové domy Nábrežie 4. apríla 1837, 1844, 1859 a 1860 bude zjednosmernená smerom na Vrlíkovu, cesta pri bytovkách 1833 a 1861 zostane obojsmerná,“ vysvetlili zo samosprávy.
Zároveň upozorňujú obyvateľov, aby od 11. augusta počas asfaltovacích prác neparkovali na parkovacích miestach južne od bytovky 1861 (15).