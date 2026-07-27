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Mesto Liptovský Mikuláš začína s celkovou obnovou Pltníckej ulice

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Maroš Černý

Zároveň samospráva upozorňuje obyvateľov, aby od 11. augusta počas asfaltovacích prác neparkovali na parkovacích miestach južne od bytovky 1861 (15).

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 27. júla (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš začína v tomto týždni s celkovou obnovou Pltníckej ulice na Nábreží. Projekt prinesie novú vozovku, viac parkovacích miest a bezpečnejšiu dopravu. Ako TASR informovali z radnice, celková výška investície predstavuje 114.000 eur. Obnova má byť hotová v polovici augusta.

„Zrekonštruujeme úsek ulice v dĺžke vyše 400 metrov od križovatky s Belopotockého po križovatku s Vrlíkovou. Pribudnú nové pozdĺžne parkovacie státia, časť ulice popred bytové domy Nábrežie 4. apríla 1837, 1844, 1859 a 1860 bude zjednosmernená smerom na Vrlíkovu, cesta pri bytovkách 1833 a 1861 zostane obojsmerná,“ vysvetlili zo samosprávy.

Zároveň upozorňujú obyvateľov, aby od 11. augusta počas asfaltovacích prác neparkovali na parkovacích miestach južne od bytovky 1861 (15).
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