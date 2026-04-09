Štvrtok 9. apríl 2026Meniny má Milena
Mesto Liptovský Mikuláš žiada o špeciálnu výnimku na plašenie havranov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/S. Písecký

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 9. apríla (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš žiada o výnimku na plašenie havranov. Konkrétne ich chce vyhnať z Parku Márie Rázusovej Martákovej. Havrany sú zákonom chránené a na ich plašenie potrebuje samospráva špeciálnu výnimku od Ministerstva životného prostredia SR. Ako TASR informovali z radnice, v minulosti už výnimku mali, no rezort ju nepredĺžil, a preto o ňu žiadajú nanovo.

„V minulosti sme skúšali viaceré opatrenia, napríklad inštaláciu makiet dravých vtákov, zhadzovanie hniezd, orezávanie stromov. Napriek tomu sa havrany opakovane vracajú a prispôsobujú novým podmienkam. Hľadáme preto ďalšie možnosti, ako ich vytlačiť z intravilánu do okrajových lokalít,“ spresnili z mesta.

Samospráva zároveň vyzýva obyvateľov, aby dbali na dôsledné zatváranie odpadových nádob pri bytovkách a domoch. Odpadky sú totiž jedným zo zdrojov záujmu týchto vtákov. Havrany sa sústreďujú tam, kde majú ľahko dostupnú potravu.
