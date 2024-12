Rozpočet Lučenca bude v roku 2025 viac ako 42,5 milióna eur

Lučenec 20. decembra (TASR) - Mesto Lučenec bude v roku 2025 hospodáriť s rozpočtom vo výške 42.620.605 eur. Samospráva chce v nasledujúcich rokoch realizovať viaceré významné investície v celkovej hodnote takmer 14 miliónov eur. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



Návrh budúcoročného rozpočtu schválili lučeneckí mestskí poslanci na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Samospráva rozpočet zostavovala v zložitej finančnej situácii, napriek tomu nepristúpila k zvyšovaniu miestnych daní či poplatkov za odpad. Ako aj v uplynulých rokoch bude preto chod mesta pokračovať v úspornom režime. Pri tvorbe rozpočtu totiž mestu chýbali na bežné výdavky, ako napríklad vývoz odpadu, verejné osvetlenie či zimná údržba ciest, približne štyri milióny eur. K inflácii či nárastu cien energií, ktoré v uplynulých rokoch negatívne ovplyvňovali fungovanie samospráv, sa pritom podľa radnice v nasledujúcich mesiacoch navyše pridajú aj dopady vládou prijatých konsolidačných opatrení a zákonov.



"Ide napríklad o štátom schválené zvýšenie DPH, rast minimálnej mzdy, vyplatenie odmeny vo výške 800 eur každému zamestnancovi verejnej správy, transakčnú daň, športové poukazy a zmenu systému financovania materských škôl," vymenovala primátorka mesta Alexandra Pivková. Ako dodala, rizikom je aj prognózovaný výpadok podielových daní z fyzických osôb, a to namiesto 900.000 len približne 150.000 eur.



Samospráva v rámci zostaveného vyrovnaného rozpočtu počíta aj s viacerými rozvojovými projektmi, v rámci ktorých plánuje čerpať európske zdroje. V rokoch 2025 až 2027 by radnica chcela realizovať investície za takmer 14 miliónov eur. Mestskí poslanci na decembrovom zasadnutí schválili aj čerpanie dlhodobého úveru vo výške troch miliónov eur, určeného na spolufinancovanie projektov.



"Znižovať modernizačný dlh vieme v súčasnosti najmä vďaka získaným eurofondom a prostredníctvom úverov. V získavaní dotácií sme boli úspešní aj v uplynulom období, a vďaka tomu a prijatiu úveru na spolufinancovanie projektov môžeme aj v roku 2025 investovať do rozvoja mesta," uviedla Pivková.



V rámci rozvojových projektov mesto počíta napríklad s obnovou verejných priestranstiev, rekonštrukciou Divadla B. S. Timravy či hasičskej zbrojnice pri Mestskom múzeu. Budovať chce tiež ďalšie polopodzemné kontajnerové stojiská, plánovaná je i rekonštrukcia ciest a chodníkov vo viacerých lokalitách.



"Počítame aj s rozšírením mestského kamerového systému o 17 kamier, čím chceme zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta. Prostredníctvom dotácie plánujeme obstarať taktiež smart techniku, ktorú budú mestskí policajti využívať po zavedení novej parkovacej politiky. V rozpočte sme na realizáciu projektu vyčlenili 240.000 eur," uviedla Pivková.



Rozpočet mesta Lučenec na rok 2025 zahrňuje aj dotácie pre športovcov, a to vo výške 220.000 eur. Počíta sa tiež s nákupom niekoľkých vozidiel využívaných v oblasti odpadového hospodárstva. Sumu 20.000 eur samospráva vyčlenila aj na štúdiu kruhového objazdu v Opatovej.