Mesto Lučenec je za zachovanie civilnej časti Letiska Sliač

Lučenec 1. júna (TASR) – Zachovanie civilnej časti Letiska Sliač aj po jeho rekonštrukcii, ktorá by sa mala uskutočniť v rokoch 2021 – 2023, odporúčajú i poslanci a vedenie mesta Lučenec. Deklarovali to na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ), kde zároveň vyjadrili svoju podporu pre súvisiace kroky Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).



„Sme si vedomí, že toto civilné letisko má svoje miesto nielen pre Sliač a blízke okolie, ale pre celý náš kraj. Potrebujeme ho, pretože pre regióny stredného Slovenska ide o jeden z kľúčových aspektov rozvíjania nášho potenciálu, či už v oblasti cestovného ruchu, investícií alebo dopravnej infraštruktúry,“ podotkla primátorka Alexandra Pivková.



Mesto Lučenec sa zároveň pripojilo k žiadosti BBSK, aby ministerstvá dopravy a obrany i samotná vláda SR zakomponovali civilnú leteckú dopravu už do projektu rekonštrukcie Letiska Sliač v súvislosti s modernizáciou leteckej základne.