Mesto Lučenec od januára prevzalo prevádzku zdieľaných bicyklov

Lučenec 8. januára (TASR) - Mesto Lučenec od januára bezodplatne prevzalo do svojej správy službu zdieľaných bicyklov, ktorú v meste od roku 2020 prevádzkovala Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja (RA BBSK). Vyplýva to z uznesenia, ktoré schválili poslanci mesta na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).



Službu zdieľaných bicyklov spustila RA BBSK v Lučenci ako pilotný projekt v roku 2020. Z dôvodu ukončenia obdobia, na ktoré bola služba plánovaná, ako aj externého zdroja financovania bola samospráve predložená ponuka previesť službu z krajskej úrovne na miestnu samosprávu.



"Význam projektu spočíva vo vybudovaní návyku používania eko - dopravy, prispievaní k rozvoju trvalo udržateľných foriem turizmu v regióne a zvýšení mobility návštevníkov mesta," uviedla samospráva v dôvodovej správe. Mesto sa službu zaviazalo prevádzkovať po dobu piatich rokov, financie na prevádzku chce získať aj prenájmom reklamných plôch na jednotlivých bicykloch.



Službu zdieľaných bicyklov v Lučenci zabezpečujú s pomocou 66 bicyklov rozmiestnených na 17 stojiskách. Ako vyplýva z dát RA BBSK, ktoré sú súčasťou dôvodovej správy, v roku 2022 od apríla do novembra zrealizovali 6165 vypožičaní bicyklov. Obyvatelia a návštevníci mesta na bicykloch prejazdili spoločne viac ako 253.000 minút.