Lučenec 24. novembra (TASR) - Mesto Lučenec organizuje súťaž o najkrajší vianočný medovník. Zapojiť sa do nej môžu žiaci základných a stredných škôl i široká verejnosť, medovníky budú neskôr na fotografiách prezentované aj formou výstavy. Samospráva o tom informovala na svojej oficiálnej webovej stránke.



Do súťaže o najkrajší vianočný medovník v Lučenci sa môžu prihlásiť jednotlivci aj kolektívy, súťažiť sa bude v troch vekových kategóriách. "Podmienkou je vyrobiť a doručiť vianočný medovník. Môže byť zhotovený v rôznych veľkostiach a tvaroch aj v 3D prevedení, napríklad medovníkové ozdoby na stromček, betlehem a podobne," priblížilo mesto s tým, že medovník musí byť vyrobený zo surovín vhodných na konzumáciu.



Medovníky spolu s prihláškou môžu súťažiaci doniesť na mestský úrad do 4. decembra, hodnotiť ich bude následne odborná porota. Výsledky súťaže budú vyhlásené 13. decembra počas vianočných trhov na Námestí republiky.



"Súťažné medovníky po vyhlásení výsledkov budú darované koledníkom počas vianočných trhov. Medovníky budú prezentované aj na fotografiách a ostanú súčasťou výstavy vo foyeri budovy na Námestí republiky 26 v Lučenci v termíne od 16. decembra do 31. januára 2025," dodalo mesto.